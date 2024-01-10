السعودية | طقس مائل للبرودة إلى بارد اليوم الأربعاء وفرص لزخات محدودة من الأمطار في هذه الخليج 365

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير آخر خرائط الطقس وتحليلات فريق التنبؤات الجوية في طقس العرب، إلى استمرار تأثر المملكة بأحوال جوية مستقرة بشكل تام، وعدم وجود أي حالات جوية شاملة ستؤثر على المملكة في المدى القريب والمتوسط.

أما يوم الأربعاء فيُتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئًا على سواحل البحر الأحمر وفي منطقة تهامة في جنوب غرب وغرب المملكة.

وتتكاثر كميات من السحب في بشكل محلي، في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية ومتفرقة ومحلية من الأمطار.