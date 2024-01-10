الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفيما يلي تفاصيل التوقعات: الرياض والمنطقة الوسطى: طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر. مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الغربية: طقس مستقر، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل المنطقة.

طقس مستقر، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل المنطقة.

عسير وجازان والباحة: طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الشمال الغربي وشمال ووسط المملكة: طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الجنوب الشرقي وجنوب المملكة: طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

طقس مستقر، مع احتمال تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الخليج العربي: حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. البحر الأحمر: حركة الرياح شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

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