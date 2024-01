شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون عملية تحقق للهوية الرقمية يوميًا عبر "نفاذ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إن 1.8 مليون عملية تحقق الهوية الرقمية يوميًا تجري عبر منصة نفاذ، وإن إجمالي المستخدمين النشطين في المنصة بلغ 22.1 مليون شخص.

و"نفاذ" منصة وطنية للدخول الموحد الآمن والموثوق إلى مختلف المنصات الحكومية والخاصة، بالتحقق من هوية الأفراد عبر معرفات إلكترونية فريدة تبنى على آليات ومقاييس عالمية، وتسهم في رفع موثوقية وأمان التعاملات الرقمية. ​

أرقام عن منصو نفاذ

1.8 مليون عملية تحقق الهوية الرقمية يوميًا عبر منصة نفاذ.

470 تطبيقًا ومنصة حكومية وخاصة يمكن الوصول إلى مختلف خدماتها.

22.1 مليون إجمالي المستخدمين النشطين في منصة النفاذ الوطني الموحد.

1.7 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يوميًا عبر تطبيق نفاذ.

2.1 مليون إجمالي عدد مرات التحميل لتطبيق نفاذ.

أهداف منصة نفاذ

منصة نفاذ— SDAIA (@SDAIA_SA)

- دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز رقمنة الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

- تعزيز ثقة مستخدمي الخدمات الرقمية في المملكة.

- رفع مستوى تجربة المستخدم وتعزيز جودة الحياة.

- الارتقاء بمستوى أمان التعاملات الرقمية.

- دعم مكافحة عمليات الانتحال والاحتيال الرقمي.