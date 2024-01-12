تراند اليوم : بالفيديو.. "فينغادا" يكشف قصة طرده من تدريب المنتخب السعودي بعدما رفض تعليمات الأمير سلطان بن فهد بإشراك سامي الجابر في مباراة قطر

صحيفة الخليج 365: كشف المدرب البرتغالي نيلو فينغادا، عن أصعب اللحظات التي واجهها أثناء تدريبه للمنتخب السعودي.

سامي الجابر

واستعاد فينغادا عبر برنامج في المرمى، ذكرايات رده على اللاعب والمسؤول باتحاد القدم السابق أحمد عيد عندما نقل له رسالة من الأمير سلطان بن فهد وقتما كان رئيسا لرعاية الشباب بضرورة إشراك اللاعب سامي الجابر أمام المنتخب القطري.

وأوضح أنه قال له: لقد تحدثت مع اللاعبين وبعد 15 دقيقة كان في بالنا إدخال الجابر بعد الاستراحة أو بداية الشوط الثاني.

ردة فعلي لم تكن جيدة

وأضاف: أنا كنت شابا ومزاجي وردة فعلي وقتها لم تكن جيدة، لكن اليوم استطيع السيطرة على الموقف بشكل أفضل وأواجه نفس الحالة بشكل مختلف.

أنا المدرب

وتابع: قلت له أنا المدرب وطلبت من اللاعبين المشاركة، واصفا ذلك بأنها أصعب لحظات مرت عليه في السعودية، متابعا: ورغم الفوز بالمباراة والتأهل لكأس العالم طُردت من تدريب المنتخب السعودي في اليوم التالي.