شكرا لقرائتكم خبر عن في لفتة إنسانية.. السديس يستقبل أطفال أيتام من قيرغيزستان بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ بمكتبه بالمسجد الحرام ؛ مجموعة من الأطفال الأيتام المتفوقين من جمهورية قيرغيزستان؛ الذين قدموا لزيارة رئاسةالشؤون الدينية ؛ ورحب بهم باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة، في مهوى أفئدة المسلمين وملتقى الحضارات؛ المسجد الحرام.

وقال " السديس"أثناء استقباله الطلاب الأيتام المتفوقين من قيرغيزستان: "إن المسجد الحرام موطن الهدايات للعالمين، ومرتحل شعائر ومناسك المسلمين، ومتوجه صلاتهم، فيجمع قلوب وأجساد تفرقت في الأوطان والأمصار، في صورة متلألئة يعزُّ نظيرها؛ تبرز سماحة الإسلام ووحدة المسلمين"

ثمار إثراء البيت العتيق

وأشار إلى أن زيارة الطلاب الأيتام المتفوقين من قيرغيزستان؛ ماهي إلا من ثمرات وهدايات هذا البيت العتيق ومن الإثراء الديني والإنساني؛ الذي يرتكز عليه استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية؛ بفتح جسور التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم؛ للتعريف بأصالة الإسلام واعتداله ووسطيته، ونشر رسالة الحرمين الشريفين الدينية وتعميقها في وجدان العالمين وإثرائهم بها؛ علاوة عن إثراء القاصدين والزائرين.

أهم نصائح السديس للأيتام

وأوصىرئيس الشؤون الدينية أبناءه الأيتام المتفوقين من دولة قيرغيزستان، بجملة من النصائح والتوجيهات الدينية والتربوية، جاء في مقدمتها الاهتمام بالعلم، والبدء بحفظ القرآن الكريم؛ لأنه رأس العلوم كلها.

واستمع إلى عدد من تلاوات الطلاب الأيتام المتفوقين ومداخلاتهم باللغة العربية؛ والتي قدَّروا فيها عاليًا جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض، وخدمة الحرمين الشريفين، والزائرين والقاصدين دينيًا، وقدروا -كذلك- حرص رئاسة الشؤون الدينية على إثراء رحلتهم الإيمانية، وإتاحة الفرصة لهم بالالتقاء بإمام المسجد الحرام، والاستماع إلى نصائحه وتوجيهاته الأبوية.