شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل المشاركين في ⁧سباق درب العلا‬⁩ مع عروض الفلكور الشعبي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل المشاركين في ⁧سباق درب العلا‬⁩ مع عروض الفلكور الشعبي ” الزير” الذي تشتهر به ⁧‫العلا ‬⁩ في المناسبات ضمن مهرجان شتاء طنطورة

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وظهر المشاركون يتراقصون تفاعلا مع عروض الفلكور الشعبي وسط أجواء مبهجة يعمها الحماس والسعادة من قبل محبي الزير

ويجتمع عشاق المغامرة والرياضيون من جميع المستويات في تحدٍّ شائق لاختبار قوتهم البدنية ضمن مساراتٍ مخصصة تتناغم مع المحيط الطبيعي الساحر للعُلا خلال مهرجان شتاء طنطورة

وتنطلق المنافسات في «سباق درب العُلا» على مدار يومين ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»، الذي يمتد من 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى 27 يناير الجاري

وتوفر النسخة الثانية من السباق فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة مميزة مع مجموعة من المسارات المخصصة التي تناسب مختلف الأعمار والمستويات.