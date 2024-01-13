وأكدت أنه تمت إزالة وسحب المياه الجوفية المشار اليها في الخبر الصحفي بحي الريان، مفيدة أن ذلك ليس ضمن أعمال ومهام الشركة.
وأضافت: "نبين لكم ان الشركة تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية، ويأتي من ضمنها مشاريع الصرف الصحي بالحي المذكور والتي سيتم البدء بتنفيذها وفقا للخطط والأولويات المتبعة".
ودعت الشركة عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة او استفسار بالتواصل معها عبر الفرع الالكتروني (ebranch.nwc.com.sa) ، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، او من خلال تطبيق المياه المتوفر على Apple) (Store) و(Google play)، ويمكن ايضاً التواصل عبر رقم البلاغات الخاص بخدمة صديق المياه (931).
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية; سحب المياة الجوفية بحي الريان لا يتعلق بأعمال الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.