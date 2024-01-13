المياه الوطنية; سحب المياة الجوفية بحي الريان لا يتعلق بأعمال الشركة

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه تجاوبا مع مانشرته " دوت الخليج " حول عدم وجود تصريف للمياه الجوفية والصرف الصحي بحي الريان في محافظة جدة، المنشور في تاريخ 6 يناير الجاري، فإن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأكدت أنه تمت إزالة وسحب المياه الجوفية المشار اليها في الخبر الصحفي بحي الريان، مفيدة أن ذلك ليس ضمن أعمال ومهام الشركة.

وأضافت: "نبين لكم ان الشركة تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية، ويأتي من ضمنها مشاريع الصرف الصحي بالحي المذكور والتي سيتم البدء بتنفيذها وفقا للخطط والأولويات المتبعة".

ودعت الشركة عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة او استفسار بالتواصل معها عبر الفرع الالكتروني (ebranch.nwc.com.sa) ، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، او من خلال تطبيق المياه المتوفر على Apple) (Store) و(Google play)، ويمكن ايضاً التواصل عبر رقم البلاغات الخاص بخدمة صديق المياه (931).