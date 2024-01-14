شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية فعالة للقضاء على ألم الأسنان.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صحة الفم لا تقل أهمية عن الصحة البدنية والعقلية. هناك ارتباط بين صحة الفم. والصحة العقلية. إذا لم تحافظ على صحة فمك. فهذا يؤثر على صحتك العقلية. ويزيد من التوتر. والإجهاد. ويفقدك ثقتك بنفسك.



الماء المالح:

يعتبر الملح أداة فعالة للغاية لتقليل الألم والحساسية من الأسنان. تستخدم المياه المالحة لعلاج العديد من الحالات بما في ذلك الحساسية والألم.

يقلل الملح الالتهاب بسبب خصائصه المطهرة ويقلل من آلام الأسنان واللثة. يمكن أن تكون المضمضة بالماء المالح وسيلة فعالة إذا تم القيام بها بشكل صحيح.

أضف نصف ملعقة كبيرة من الملح في ماء دافئ واخلطه جيداً.

تمضمض بمحلول الماء المالح في فمك لمدة 30 ثانية

افعل ذلك 2-3 مرات في اليوم.



الكركم:

يحتوي الكركم على مجموعة متنوعة من الفوائد. يمكن استخدامه لعلاج العديد من الأمراض التي يوجد بها التهاب.

يحتوي الكركم على الكركمين وهو مضاد للالتهابات ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا وهي مفيدة لحالة الألم الناتج عن الأسنان. يمكن معالجة الحشوة التي تسبب الألم. والالتهابات عن طريق تناول الكركم مع الحليب أو الخضار أو كمكمل للحث على الشفاء.



العسل والماء الدافئ:

العسل علاج ممتاز لعلاج اللثة. وآلام الأسنان. وله خصائص مضادة للبكتيريا حيث يمنعها من مهاجمة الأسنان. يمكن أن يساعد أيضاً في التئام الجرح داخل لثتك إذا حدث ذلك.

العسل مع الماء الدافئ يمكن أن يقلل الألم. والتورم والالتهاب من الأسنان بطريقة فعالة. تمضمض بالعسل والماء الدافئ معا مرتين يومياً لتحقيق الفعالية.