"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس غدًا الاثنين –بمشيئة الله– لرياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومترًا/ ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل ينبع والرايس تبدأ غدًا الاثنين الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

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