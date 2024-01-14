شكرا لقرائتكم خبر قسم الأديان يقود التايوانية صفية إلى الدخول في الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الدراسة في قسم الأديان، التايوانية صفية ليون، إلى الدخول في الإسلام، وذلك أثناء قراءتها الكتب والمؤلفات التي تحكي عن «الإسلام» وسماحته، حتى أشهرت إسلامها عام 2007.

وأوضحت أنها بصدد تأسيس جمعية خيرية لخدمة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى عزمها نقل تجربة المملكة في خدمة المسلمين في العالم، وما تقدمه من جهود عظيمة لنشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام، وتوحيد الكلمة على الحق، إذ ذكرت ذلك خلال استضافتها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 250 شخصية إسلامية بارزة من علماء ومفتين وأئمة الجوامع، ضمن المجموعة الـ15.

وعن زيارتها للحرمين الشريفين للمرة الأولى في حياتها قالت صفية: «عندما زرت المسجد النبوي، وخلال صلاتي فيه، لم أتوقف عن البكاء من شدة التأثير أثناء تلاوة الإمام، وحتى بعد وصولي لمكة ورؤيتي الكعبة المشرفة للمرة الأولى في حياتي، شعرت كأنني في حلم، ويعود الفضل في ذلك ـ بعد الله ـ إلى قيادة هذه البلاد المباركة التي تقدم الغالي والنفيس لراحة المسلمين في العالم».