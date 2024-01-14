شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر يدرب 64 ألفا على الإسعافات الأولية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 2023م، 814 دورة تدريبية لأفراد المجتمع، شملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية، إضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورات 64.161 بينهم 15351 من النساء، فيما بلغ عدد المستفيدين من طلاب المدارس 16115 طالبًا من 70 مدرسة في المنطقة.

وحرصت الهيئة من خلال مراكز التدريب التي تضم نخبة من المدربين في الهيئة في كل من جدة والعاصمة المقدسة والطائف، على تأهيل وتدريب جميع أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية، من خلال برنامج سفير الحياة للجنسين (رجال - نساء).

وقدمت الهيئة 362 محاضرة توعوية يتم خلالها المحاضرات تعريف أفراد المجتمع بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسعافات الأولية.