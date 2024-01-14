شكرا لقرائتكم خبر حصول 20 ألف طبيب على شهادة البورد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل 20 ألف طبيب وطبيبة من المملكة على شهادة البورد السعودي في برامج الدراسات العليا، فيما تنوعت مجالاتهم في 180 تخصصا صحيا، وتلقوا التدريب في 730 مركزا تدريبيا معتمدا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحققت الهيئة خلال 2023م، إنجازات نوعية في مجال عملها من خلال مبادرات ومشاريع أسهمت في تطوير الأداء المهني الصحي، وتعزيز تنمية القدرات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العلمي السليم للتخصصات الصحية، وبما يحقق مستهدفات برنامج التحول الصحي وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وشهد العام 2023، توسعا في مقاعد التخصصات المستهدفة بالتوطين «شهادة البورد السعودي» بنسبة 37%، وأيضا التوسع بما يقارب 50% في 21 تخصصا رئيسا، والتوسع في اعتماد برامج البورد السعودي إقليميا.

ونفذت الأكاديمية الصحية 9 برامج تدريبية في تخصصات صحية مختلفة احتضنت أكثر من 6500 متدرب تلقوا التدريب في 165 مركزا تدريبيا معتمدا، ودفعت بـ 4700 خريج وخريجة من أبناء الوطن لسوق العمل بالتعاون مع 56 شريك توظيف، كما حققت نسب رضا المتقدمين عن التجربة 88%، و90% لشركاء التوظيف عن جودة خريجي الأكاديمية.

كما أطلقت أكاديمية القيادة 6 مشاريع لتطوير القيادات في المجال الصحي، مع تقديم 78 نشاطا تدريبيا في القيادة الصحية و270 جلسة توجيه قيادي، دربت خلالها 1038 متدربا، وحققت نسبة رضا المستفيدين من برامج الأكاديمية 4.4 من 5.

وعلى صعيد التقنيات الحديثة، أطلقت الهيئة منصة «HPX» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصنيف والتسجيل والتدريب، وفعلت الربط الرقمي مع الجهات الصحية وتقليل مدة إعادة التسجيل من 5 أيام إلى 30 ثانية، مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تسجيل الممارسين الصحيين بدقة تتجاوز 90%، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للممارس، والحصول على المركز الخامس لأفضل الجهات الحكومية الصحية نضجا في التحول الرقمي بنسبة 84%.

أهم إنجازات 2023: