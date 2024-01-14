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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن عن ابتكار ملابس خاصة تلائم الاحتياجات الوظيفية لذوي الإعاقة، اختتمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات «تمكينثون»، التي تهدف لإيجاد فرص ابتكار تعزز من الشمولية والاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تواجههم.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري على أهمية الابتكار في حياتنا، وكون (تمكينثون) فرصة لوضع حلول تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا لدور المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع البرامج والسياسات والمبادرات التي تعزز من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن «تمكينثون» يتكامل مع ما تعمل عليه الهيئة من ابتكار الحلول والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع مختلف القطاعات.

يذكر أنه شارك في «تمكينثون» مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للهاكاثون، ثم استعرضت الفرق العشرة المتأهلة أفكارهم التي شاركوا بها في (تمكينثون)، وأعلن بعد ذلك عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل أفكار تحقق التمكين وتحسن جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن عدد الأفكار التي تقدمت في (تمكينثون) بالمراحل الأولى أكثر من 680 فكرة تأهل منها 207 أفكار وابتكارات للمعسكر الرقمي وصولا إلى تأهل 20 فكرة وفريق للهاكاثون.

الفائزون:

- المركز الأول «فريق بهاء»

ابتكار ملابس مخصصة لمختلف الإعاقات تلائم الاحتياجات الوظيفية والفنية.

- المركز الثاني «فريق معك»«

تطبيق يسهل الحصول على مرافقين ومرشدين متخصصين لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة.

- المركز الثالث «فريق سمع تك»

سوار يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر الاهتزاز والإضاءة لمعرفة التنبيهات.