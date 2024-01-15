تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة استضافته رحالة فرنسية وجدها نائمة داخل سيارتها قرب منزله في ‎الجوف

صحيفة الخليج 365: روى المواطن غانم الشراري، قصة استضافته لرحالة فرنسية بعد أن شاهدها نائمة داخل سيارتها في الصحراء قرب منزله في منطقة الجوف.

وقال خلال لقاء له مع قناة العربية: " تفاجأت بسيارة غريبة تحمل لوحة أرقام غريبة، وبعدما توجهنا إلى السيارة وجدنا صاحبتها امرأة، وتكلمت معها بلغة الإشارة، وعرضت عليها الاستضافة داخل استراحة منزلي".

وتابع:" قدمنا للسائحة واجب الضيافة، ونامت داخل الاستراحة، وفي صباح اليوم التالي، تناولت الإفطار الشعبي ثم قادت سيارتها وأكملت رحلتها في صحراء طبرجل لتتوجه بعدها إلى أحد المواقع الزراعية".