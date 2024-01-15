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تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة استضافته رحالة فرنسية وجدها نائمة داخل سيارتها قرب منزله في ‎الجوف

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صحيفة الخليج 365: روى المواطن غانم الشراري، قصة استضافته لرحالة فرنسية بعد أن شاهدها نائمة داخل سيارتها في الصحراء قرب منزله في منطقة الجوف.

وقال خلال لقاء له مع قناة العربية: " تفاجأت بسيارة غريبة تحمل لوحة أرقام غريبة، وبعدما توجهنا إلى السيارة وجدنا صاحبتها امرأة، وتكلمت معها بلغة الإشارة، وعرضت عليها الاستضافة داخل استراحة منزلي".

وتابع:" قدمنا للسائحة واجب الضيافة، ونامت داخل الاستراحة، وفي صباح اليوم التالي، تناولت الإفطار الشعبي ثم قادت سيارتها وأكملت رحلتها في صحراء طبرجل لتتوجه بعدها إلى أحد المواقع الزراعية".

MO Nasa

MO Nasa

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