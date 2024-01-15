تراند اليوم : بالفيديو : الطيار مشعل السديري يكشف عن نصيحة قدمها له الأمير سلطان بن سلمان كانت سببًا في عمله بالطيران

صحيفة الخليج 365 : روى كابتن طيار مشعل السديري، خلال لقائه ببرنامج "الراصد" قصة تحوله من هاوٍ لركوب الدراجات النارية إلى عمله في مجال الطيران.

وقال "السديري"، إن الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، هو من نصحه للعمل في الطيران، و أثار شغفه للعمل في هذا المجال.

وحكى أنه كان الأول على رحلات الدراجات النارية، وقطع تقريبًا أكثر من 80 دولة حول العالم، وقال له الأمير أنك رأيت العالم من على الأرض ويجب أن تراه من فوق.

وأشار إلى أن العمل بالطيران كان تحديًا له، لأنه بدأ دراسة المجال في سن الـ 50 عامًا، موضحًا أنه قضى نحو 4 سنوات في التدريب.

ووجه نصيحة لمحبي الطيران، الراغبين في تعلم المجال، قائلًا: "هناك طريقتان لمن يرغب في تعلم الطيران، الأولى الالتحاق بأكاديمية الطيران بنادي الثمامة، أو الالتحاق بنادي الطيران السعودي إذا كان يحبها كهواية، ويلتحق بدورات الطيران وبعدها يتخذ القرار على حسب إمكانياته سواء يشارك مع مجموعات في طائرة أو يشتريها.