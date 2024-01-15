انت الان تتابع السماء والأرض والنجوم.. "الزعاق" يوضح كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 5:59 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم. وقال الزعاق؛ إن المواسم عبارة عن سمة مناخية تحدث في وقت محدد، ويُستدل بها عن أشياء مشاهدة ومحسوسة، عند البادية والحاضرة والبحارة، وتسمّى المعايير، وفيها اختلاف بينهم، فعرب الجزيرة يعتبرون المربعانية بداية البرد، وعرب الشام يعتبرونها شدة البرد، وكل له رأي. وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن البادية يعتمدون في حسابهم على السماء وما تحتويه من نجوم ورياح وسحب، أما الحاضرة فيعتمدون في حسابهم على الأرض وما تحتويه من ماء وزروع، والبحارة يعتمدون على النجوم والظل.

كانت هذه تفاصيل خبر السماء والأرض والنجوم.. "الزعاق" يوضح كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.