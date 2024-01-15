تراند اليوم : جريمة بشعة.. اغتصاب طفلة مصرية وخنقها حتى الموت ومفاجأة بشأن هوية المتهم!

صحيفة الخليج 365: لقيت طفلة مصرية 9 سنوات مصرعها على يد صديق والدها، إثر تعديه عليها جنسيا، في مركز شرطة قليوب بمصر.

وكشفت التحقيقات أن والد المجني عليها "ا.ع" يتعاطى المخدرات رفقة صديقه المتهم داخل منزل الأول ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما

ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسي شيئا بالمنزل، وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصديقه، ثم توجه إلى حجرة المجني عليها، ووضع لاصقا طبيا على فمها، وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.