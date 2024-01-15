شكرا لمتابعة خبر عن شباب سعوديون يساعدون متسابقا في رالي داكار احترقت سيارته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هرع شباب سعوديون لمساعدة متسابقا احترقت سيارته أثناء مشاركته في داكار السعودية 2024 قبل وصول الإسعاف الجوي.

ووثق مقطع فيديو، مساعدة الشباب للمتسابق ودعمه وتقديم المياه والتمر له بعد احتراق سيارته، كما انتظروا معه حتى قدوم الإسعاف الجوي.

وشهدت مدينة العلا يوم الجمعة انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2024، في المرحلة التمهيدية في سباق مثير حيث ستختتم فعاليته يوم 19 يناير في مدينة ينبع.