تراند اليوم : النيابة العامة تكشف تفاصيل الحكم على مقيم بالسجن 5 سنوات لمحاولته تهريب 16 سبيكة ذهب

صحيفة الخليج 365: أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مقيم ارتكب مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة في بيان: "إن إجراءات التحقيق كشفت قيام المقيم بمحاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراط، وزنها قرابة الـ 2 كيلوجرامًا، عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته".