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تراند اليوم : النيابة العامة تكشف تفاصيل الحكم على مقيم بالسجن 5 سنوات لمحاولته تهريب 16 سبيكة ذهب

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صحيفة الخليج 365: أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مقيم ارتكب مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة في بيان: "إن إجراءات التحقيق كشفت قيام المقيم بمحاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراط، وزنها قرابة الـ 2 كيلوجرامًا، عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته".

وأضافت: "تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة والادعاء عليه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه 5 سنوات ومصادرة متحصلات الجريمة وإبعاده خارج بعد انتهاء مدة سجنه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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