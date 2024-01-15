اخبار السعوديه

تراند اليوم : الأول من نوعه في العالم... شاهد.. أول صور لتصاميم استاد الأمير محمد بن سلمان في ‎القدية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

صحيفة الخليج 365: وثقت صور وفيديو تصاميم استاد الأمير في القدية بمواصفات وتقنيات عالمية، ويعد الأول من نوعه في العالم.

وكان مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، أعلن اليوم، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.

والاستاد الجديد سيكون واحداً من أبرز الملاعب في العالم، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادر على استضافة أكبر الأحداث والترفيهية والثقافية في المملكة العربية .
الأول من نوعه في العالم... شاهد.. أول صور لتصاميم استاد الأمير محمد بن سلمان في ‎القدية
الأول من نوعه في العالم... شاهد.. أول صور لتصاميم استاد الأمير محمد بن سلمان في ‎القدية
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا