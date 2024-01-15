تراند اليوم : الأول من نوعه في العالم... شاهد.. أول صور لتصاميم استاد الأمير محمد بن سلمان في ‎القدية

صحيفة الخليج 365: وثقت صور وفيديو تصاميم استاد الأمير محمد بن سلمان في القدية بمواصفات وتقنيات عالمية، ويعد الأول من نوعه في العالم.

وكان مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، أعلن اليوم، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.