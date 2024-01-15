شكرا لقرائتكم مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن السمة السائدة في شتاء هذا العام هو انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

درجات حرارة متدنية

وأضاف القحطاني في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المملكة في الثلث الأول من الشتاء وتسجل درجات حرارة متدنية، لكن لم تصل إلى المعدلات المسجلة في الـ 10 سنوات الماضية.

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وأشار إلى أن أقل درجة حرارة سجلت حتى الآن كانت في طريف بواقع درجتين مئوية، متوقعًا استمرار تأثير الموجات الباردة على السعودية.

وأضاف أن مركز الأرصاد أشار في وقت سابق أن شتاء هذا العام دافئ نسبيًا، مع استمرار نسبي، لافتًا إلى أن نظام الإنذار المبكر لا يعطي الآن مؤشرًا بشأن سقوط أمطار على مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق السعودية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.