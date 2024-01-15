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شكرا لقرائتكم شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض الضوابط والشروط لإعفاء الأمتعة الشخصية الأدوات المنزلية المستعملة من كافة الرسوم الجمركية.
وسوف نقدم لكم في هذا التقرير أهم الشروط والضوابط المتعلقة بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة والعينات التجارية من جانب الجمارك.
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شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة
- أن تكون الأمتعة مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
- أن تكون الأمتعة واردة من مقر إقامة الشخص مستحِقّ الإعفاء.
- لا تشمل الأمتعة الشخصية وسائل النقل.
متطلبات إعفاء العينات التجارية
- ألا تتجاوز قيمة العينات الجمركية 5000 ريال.
- أن يتم تقديم طلب إعفاء للعينة التجارية من جانب مالك البضاعة.
- ألا تكون كمية العينات تجارية وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- ألا تكون العينات مجهزة للبيع.
- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية للصنف نفسه في فترة 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.