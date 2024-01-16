شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تصنيفات لحالات الطوارئ للأسنان يمكن تغطيتها تأمينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الضمان الصحي، دليل علاج الحالات الطارئة للأسنان في قطاع التأمين، لتوضيح حالات طوارئ الأسنان والتي تعد من أحد أنواع الطوارئ التي يجب تغطيتها تأمينيًا وفق وثيقة ضمان الأساسية.

وعرّف الدليل، الحالة الطارئة في وثيقة ضمان الأساسية، موضحًا أنها العلاج الطبي الطارئ الذي تقتضيه الحالة الطبية للمستفيد إثر وقوع حدث، أو عارض، أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع، حسب مستويات فرز الرعاية الطبية العاجلة، المتمثلة في الإنعاش، والطوارئ، والحالات العاجلة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة، أو فقدان عضو أو أكثر، أو حدوث حالة إعاقة عارضة أو مستديمة.





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وصنّف الدليل، الحالات الطبية للأسنان إلى 3 تصنيفات:

أولًا: الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وأي تأخير في تشخيصها أو علاجها أو رعايتها صحيًا يؤدي إلى تفاقم الحالة أو إصابة المريض بعاهة مستديمة، ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا فوريًا.

ثانيًا:

الحالات العاجلة التي تتطلب علاجًا فوريًا يخفف من انزعاج المريض غير المعرض للخطر:

ثالثًا:

رعاية منتظمة التي لا تعتبر الحالات فيها حالات طارئة أو عاجلة، ولكن تتطلب زيارة مجدولة أو متابعة منتظمة.



طوارئ الأسنان

كما صنّف الدليل، حالات الطوارئ للأسنان إلى 3 تصنيفات

أولاً:

حالة تتمثل في رُضْحُ - صدمات - الفم والوجه والفكين، وتتراوح مستوى الإصابة من المهددة لحياة المريض أو فقدان عضو من أسنانه أو الألم، إذ تحتاج هذه الحالات إلى مباشرة بشكل طارئ لتشخيص الحالة والتحقق من عدم وجود مضاعفات مهددة لحياة المريض وتقديم العلاج المناسب له، خلال 60 دقيقة وفي بعض الحالات تمتد إلى مباشرة المريض خلال 24 ساعة.

ثانيًا:

حالة تتمثل في نزيف أنسجة الفم، وتكون هذه الحالة عندما يتدفق الدم من الفم بشكل لا يمكن السيطرة عليه من قبل المريض من خلال وسائل التحكم الموضعية، نتيجة لرُضْح أو عملية خلع الأسنان أو غيرها، وأشار الدليل إلى أنه في حال كانت الإصابة مهددة للحياة يتم مباشرتها فورًا، أما إن كانت لا تهدد الحياة فتتم مباشرتها خلال 60 دقيقة.

ثالثًا:

حالة تتمثل في آلام الأسنان الطارئة، التي لا يمكن علاجها بالمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية، وغالبًا ما يكون مصدرها الرئيسي هو العدوى الجرثومية، وتتضمن خراج الأسنان، والتهاب لُب السن، وألم التهاب دواعم السن الذروي، والتهاب العظم السنخي، ويجب مباشرة المريض في حال كانت الإصابة مقترنة بأعراض جهازية خلال 60 دقيقة، وإن لم تكن مقترنة بأعراض جهازية فتتم مباشرة المريض خلال 24 ساعة.