انت الان تتابع لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.. "المدني" ينظم جلسة توعوية بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 3:05 مساءً

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، جلسة توعوية في مجال الأمن السيبراني، لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبيها، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. جاء ذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب محافظ الهيئة لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم بن صالح المحيميدي، في مقر المديرية بمدينة الرياض. وتناولت الجلسة التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

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