الإيثريوم يقفز بأكثر من 4% مع تجاهل الأسواق لمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلاً عن المخاوف بشأن استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لفترة طويلة.



ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم، وهناك احتمالية لتعليق صدور تقرير الوظائف الشهري من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.



وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.



وكشفت بيانات صادرة اليوم عن "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، بينما توقعات الأسواق إضافة 50 ألف وظيفة، مع تعديل بيانات أغسطس آب إلى فقدان 3 آلاف وظيفة، مقارنة بإضافة 54 ألف وظيفة في تقرير الشهر الماضي.



كما أظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن معهد إدارة التوريد (آي إس إم)، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 49.1 نقطة خلال سبتمبر أيلول، لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



الدولار الأسترالي



استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6612.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7172.