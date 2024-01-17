81 ألف لتر منظفات للمسجد النبوي يوميا

تستخدم آليات ومعدات التنظيف أكثر من 81 ألف لتر من المنظفات والمواد الصديقة للبيئة يومياً؛ لتنفيذ برنامج تطهير وتعقيم المسجد النبوي وساحاته، ليؤدي المصلون العبادات في بيئة صحية آمنة.

وعمدت إدارة التطهير بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي إلى تكثيف جهودها لتنفيذ برامج أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة، التي تشمل متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إذ تبلغ كمية المعقمات المستخدمة لتعقيم الساحات 45.750 ألف لترٍ يوميًا، كما تبلغ كمية التعقيم داخل المسجد النبوي 36 ألف لترٍ يوميًا، وذلك من خلال 110 آليات في أرجاء المسجد النبوي والساحات المحيطة.