81 ألف لتر منظفات للمسجد النبوي يوميا

وعمدت إدارة التطهير بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي إلى تكثيف جهودها لتنفيذ برامج أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة، التي تشمل متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إذ تبلغ كمية المعقمات المستخدمة لتعقيم الساحات 45.750 ألف لترٍ يوميًا، كما تبلغ كمية التعقيم داخل المسجد النبوي 36 ألف لترٍ يوميًا، وذلك من خلال 110 آليات في أرجاء المسجد النبوي والساحات المحيطة.
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