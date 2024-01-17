السعودية | وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان “تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان “تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وناقشت الجلسة الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل معالجتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.