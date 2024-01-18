السعودية | اللواء الدويش يشهد حفل تخريج 165 مجندة بالمديرية العامة للسجون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، حفل تخريج (165) مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الـ(4) في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.

وعبر اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، موضحًا جاهزية المتخرجات لخدمة الدين ثم المليك والوطن.