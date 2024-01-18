السعودية | “البيئة” تعلن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة , اليوم, اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب للمياه في القطاع الحضري التي تنتج عنها مشاريع المياه كافة بالمملكة، وتشمل التجمعات السكانية والمشاريع التنموية العملاقة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الخطة في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تحسين جودة الخدمات المائية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه كأحد محاور رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الخطة ترتكز على افتراضات مدروسة وبيانات وإحصاءات دقيقة ويتم تحديثها بشكل دوري، وتواكب كافة متطلبات التنمية المستدامة، وتطبق أفضل معايير أمن الإمداد واعتبارات الطوارئ، وتستخدم قواعد البيانات في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريعها.

وأضافت أن الخطة جرى إعدادها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتمد على أسس القيمة الاقتصادية المضافة من مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث درست أكثر من (120) محطة، واستقبلت أكثر من (10) آلاف طلب من مختلف القطاعات، مما يعظم الفائدة من الأصول ويحقق مبادئ كفاءة الانفاق.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع خطة سلاسل إمداد القطاع الحضري بالمياه مر بعدة مراحل وخطوات مهمة, حيث تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح على (35) منظومة إمداد؛ لخدمة أكثر من (14) ألف تجمع سكاني في المملكة، كما تضمن المشروع مراجعة وتخطيط مسارات خطوط النقل والتصاميم الأولية لأطوال تجاوزت (18) ألف كم، لخدمة (775) بوابة استلام، وتعريف مواقع وسعات أكثر من (195) مليون متر مكعب من الخزن الإستراتيجي.