بيت الثقافة بنجران ينظم ملتقى الفنون البصرية احتفاء باليوم العالمي للضوء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران ملتقى «الفنون البصرية»، تزامنا مع اليوم العالمي للضوء، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وذلك بمقر البيت في نجران.

ويتضمن الملتقى، الذي يستمر يومين، بحضور عدد من الفنانين ومحبي الفنون ومشاركة 20 فنانا وعارضا، مجموعة من الأنشطة والمسابقات في مجالي الرسم والمكياج السينمائي، وتنفيذ لوحات فنية مباشرة في ركن الرسم، إضافة إلى تطبيقات عملية لتحويل الشخصيات باستخدام تقنيات التلوين والتأثيرات الخاصة.

وأقيمت ورش عمل ومحاضرات تعريفية تهدف إلى توضيح دور الضوء في الفنون البصرية، وتأثيره في التصميم والإخراج السينمائي وتقنيات الإضاءة والتصوير، مع تخصيص مساحات للعمل والعرض للمشاركين؛ لعرض تجاربهم وابتكاراتهم أمام الجمهور.

ويأتي الملتقى في إطار جهود بيت الثقافة لتعزيز الوعي بأهمية الضوء في الفنون والعلوم والتقنية، وتشجيع المواهب المحلية على الابتكار والاحترافية، إلى جانب إتاحة منصات عرض للمبدعين المحليين، وربطهم بفرص تدريبية ومهنية، وإبراز تجارب تطبيقية قابلة للتطوير تجاريا وفنيا.