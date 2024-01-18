السعودية | وزير الخارجية يلتقي دولة رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية السيد أنوار الحق كاكر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات التي شهدتها الحدود الباكستانية الايرانية، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.