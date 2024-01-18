السعودية | وزير الخارجية يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

‏‌‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.