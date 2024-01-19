السعودية | وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.