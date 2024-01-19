شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر حد أقصى للوصفات طبية.. تعرف على دليل إعادة صرف الأدوية بالتأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

مدة الوصفة الطبية

إعادة صرف الأدوية المزمنة

التزامات مقدم الخدمة

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الضمان الصحي، دليل إعادة صرف الأدوية في قطاع التأمين الصحي، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، وضمان تسهيل الحصول على الأدوية في الوقت المناسب للمؤمَّن لهم، إضافة إلى تقليل العبء على الطبيب المعالج لحالات الأمراض المزمنة، خاصةً لدى المرضى المستقرين في نظامهم الدوائي من خلال تقليل معالجة الوصفات الطبية.ويشمل الدليل، مجموعة من الإرشادات التي تحكم كيفية إعادة صرف الوصفات الطبية لمرضى الحالات المزمنة التابعة للتغطية التأمينية، مع مراعاة احتياجات كل مريض بناءً على حالته الصحية.أوضح الدليل، أنه يجب على مقدم الخدمة عدم كتابة وصفة طبية لمدة تتجاوز 3 أشهر.كما يجب أن يراعي في تحديد مدة الوصفة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك نوع الدواء، والحالة الطبية للمريض، ورأي الطبيب المختص، ووثيقة المؤمَّن له، ويجب على المؤمَّن له صرف الوصفة الجديدة بمدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إصدارها.أشار الدليل، إلى أنه يمكن لمقدم الخدمة كتابة وصفة طبية لمدة 9 أشهر بحد أقصى وإعادة صرف الدواء، في حال كانت الوصفة لبعض الأمراض المزمنة التي تشمل: «السكري بنوعيه الأول والثاني، ارتفاع ضغط الدم، مرض نقص تروية القلب، الفشل الكلوي المزمن، الربو الشعبي، مرض الأمعاء الالتهابي، مرض الغدة الدرقية المزمن، الصرع، اضطراب البروستاتا، هشاشة العظام، الجلوكوما، ارتفاع الدهون الثلاثية، الارتجاع المعدي المريئي، التهاب المفاصل الرماتويدي، الباركنسون، ارتفاع حمض يوريك الدم، الأنيميا المرتبطة بالأمراض المزمنة - سالفة الذكر -». ويستثنى منها إعادة صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يجب أن تكون الوصفة مبنية على خطة علاجية حديثة وواضحة للمؤمَّن له، وموثقة بالتحاليل والأشعة والتقارير اللازمة من مقدم الخدمة، وأن يكون المؤمَّن له مستمرًا على الدواء بنفس الجرعة وبحالة مستقرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية.أكد الدليل، إنه يجب على مقدم الخدمة الالتزام باتباع الإجراءات والضوابط الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، عند صرف وتقسيم المستحضرات الصيدلانية، وعند وصف وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تطبيق وسائل خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية.وأفاد الدليل، بأنه يمكن لمقدم الخدمة إعادة صرف الدواء لأكثر من مرة واحدة خلال المدة المحددة للوصفة الطبية، على أن يراعي عدم صرف كمية دواء لمدة تتجاوز 3 أشهر في المرة الواحدة، ويحق لشركة التأمين الاستثناء من هذه المدة بحسب الحالة.وأشار إلى أنه يحق للمؤمَّن له طلب إعادة الصرف المبكر للدواء خلال مدة زمنية أقصاها 10 أيام من التاريخ المحدد لإعادة الصرف، كما يشترط لإعادة صرف الدواء أن يكون المؤمَّن له ملتزم بالمتابعة الصحية من خلال زيارات مجدولة مع الطبيب، وفي حال لم تتم المتابعة يحق لشركة التأمين رفض طلبات إعادة الصرف، ويجب على مقدم الخدمة عدم صرف كمية دواء لمدة تتجاوز تاريخ انتهاء التغطية التأمينية للمؤمَّن له.