السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 695 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختون خوا وبلوشستان بجمهورية باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.

وجرى أمس توزيع 695 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة بشين بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4.865 فردا من الفئات الأشد احتياجاً في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات.

ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.