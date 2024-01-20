شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 342 كيلوجرامًا من المخدرات في عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (147) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات كما قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعة لتنظيم التدول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ترويج المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.