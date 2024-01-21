شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أهم اماكن الاحتفال برأس السنة 2024 في السعودية وطريقة الحجز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات بريرا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عن افتتاح فرع جديد في منطقة الجبيل. للراغبين في الحجز في فندق بريرا بالجبيل أو الاستمتاع بالفعاليات الحالية، يمكن التواصل مباشرة عبر الرقم 920000555. كما يتاح أيضًا حجز أي فندق آخر تابع لمنتجعات بريرا داخل المملكة العربية السعودية عبر مجموعة متنوعة من اللغات الإلكترونية.

اماكن الاحتفال برأس السنة

للقيام بحجز غرفة في فندق بريرا بالجبيل أو أي منطقة أخرى، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع بودل والنقر على “احجز الآن”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل تاريخ الوصول، تاريخ المغادرة، عدد البالغين والأطفال، المدينة، وسلسلة الفنادق.

الضغط على “تحقق من الصلاحية” للتأكد من صحة البيانات.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم العضوية وكلمة المرور.

النقر على “تسجيل” لاستكمال عملية الحجز.

لحجز تذاكر فنادق ومنتجعات بريرا الكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات نفسها مع تغيير بعض البيانات الضرورية:

بعد النقر على “الحجز”، يمكن تحديد سلسلة الفنادق المفضلة.

اختيار المدينة والفندق المرغوب فيه.

الضغط على “التحقق من الصلاحية”.

التأكد من البيانات واختيار طريقة الدفع المناسبة.

تتيح هذه الخطوات للأفراد الوصول بسهولة إلى خدمات فنادق ومنتجعات بريرا في المملكة العربية السعودية.