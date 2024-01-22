50 ألف شجرة بجامعة نجران

حققت جامعة نجران رقمًا قياسيًا بين جامعات المملكة باعتبارها المدينة الجامعية الأكبر في المملكة بالغطاء النباتي المتنوع والمسطحات الخضراء والذي يتمثل في زراعة 50 ألف شجرة والذي سيتضاعف خلال الفترة المقبلة، إذ قامت إدارة التشجير والإصحاح البيئي بالإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق بجامعة نجران وضمن مبادرة السعودية الخضراء وبمشاركة فريق أصدقاء البيئة مؤخرًا بزراعة 1750 شجرة من أشجار الجاكرندا والنيم والبونسيانا والفيقس حول سور وطرقات المدينة الجامعية وذلك استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع زراعة 50 الف شجرة خلال الربع الأول من هذا العام 2024. وتمت زراعة 40 ألف شجرة الى نهاية عام 2022 و7 آلاف شجرة عام 2023 و1750 شجرة منذ بداية شهر يناير 2024 م حيث بلغ اجمالي المزروع بالمدينة الجامعية حتى الأن 48750 ألف شجرة وحرصت الجامعة على زراعة الأشجار التي تناسب بيئة المنطقة من حيث التربة والمناخ حيث نوعت في الأشجار لتشمل أشجار السدر والطلح والبونسيان والفيكس بأنواعه والسرو وشوكة الفرس وأشجار الكاروزينا والنيم والياسمين الهندي والكافور، وذلك وفقًا لمدير عام الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والمرافق بجامعة نجران المهندس عرفان آل منصور.



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