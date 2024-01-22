السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ “الفقع” بعدم دخول المحميات دون ترخيص

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ “الفقع” بعدم دخول المحميات دون ترخيص والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ “الفقع” بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.