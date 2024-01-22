انت الان تتابع بطولة آسيا 2023 : طاجيكستان تحجز تذكرة التأهل لدور الـ 16 بعد" ريمونتادا " في مرمى لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 5:19 مساءً

حجز منتخب طاجيكستان ، تذكرة التأهل لدور الـ 16 ، من مسابقة كأس آسيا والمقامة حالياً في قطر عقب تغلبه على منتخب لبنان وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين . وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز طاجيكستان بهدفين لهدف . أهداف المباراة سجلها باسل جرداني للمنتخب اللبناني في الدقيقة 47 قبل أن يتعادل اللاعب باييف لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة 80 ، ويتقدم اللاعب نور الدين بالهدف الثاني لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة 90+2 . بتلك النتيجة حجز منتخب طاجيكستان تذكرة التأهل للدور التالي بعدما رفع رصيده عند النقطة رقم 4 في المركز الثاني خلف قطر المتصدر بـ 9 نقاط .

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة آسيا 2023 : طاجيكستان تحجز تذكرة التأهل لدور الـ 16 بعد" ريمونتادا " في مرمى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.