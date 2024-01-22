شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وباكستان واليمن.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.290 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان.استفاد من السلال 8.295 فردًا ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.500 سلة غذائية في باكستانواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.وجرى أمس الاثنين، توزيع 500 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 3.500 فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بها.3 آلاف كرتون تمر في أبينووزّع المركز أمس الاثنين، 3 آلاف كرتون تمر في مديرية رصد بمحافظة أبين، استفاد منها 18 ألف فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية لعام 2024.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.