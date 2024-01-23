السعودية | وزير التعليم يستقبل أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية لأولمبياد الكيمياء ويطلق الحملة التعريفية بالأولمبياد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الحملة التعريفية بالأولمبياد الدولي للكيمياء الذي تحتضنه المملكة في يوليو 2024م، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الأستاذ فيصل الدويش، وأعضاء اللجنة التوجيهية الدولية لأولمبياد الكيمياء الدولي، وأعضاء اللجنة الإشرافية لهذه الاستضافة.

يأتي ذلك في إطار استعداد المملكة لاستضافة النسخة السادسة والخمسين للأولمبياد الدولي للكيمياء 2024 خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو المقبل بمشاركة 89 دولة.

وناقش وزير التعليم مع أعضاء اللجنة الدولية تحضيرات المملكة لاستضافة الأولمبياد، الذي ستقام فعالياته في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض بالشراكة بين وزارة التعليم و”موهبة” وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، مؤكداً معاليه حرص المملكة على تنظيم نسخة فريدة ومميزة من الأولمبياد الدولي للكيمياء.

وأبان الوزير البنيان أن استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته السادسة والخمسين، هي امتداد للحضور المميّز لطلاب وطالبات الوطن على منصات التتويج في معظم الأولمبيادات الدولية، وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية، مشيراً إلى أن استضافة المملكة للأولمبياد يُعد الحدث الأبرز في مجال الكيمياء، ويأتي في سياق تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء المواطن المنافس عالميًا.

من جانبها قدّمت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” ،رئيس اللجنة الإشرافية لاستضافة أولمبياد الكيمياء الدولي الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم، مؤكدة أن تنظيم المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي، يُعد قفزة نوعية في تاريخ المملكة، حيث كانت تشارك في الأولمبيادات الدولية خلال السنوات الماضية، والآن أصبحت مُنظم لإحدى أبرز الأولمبيادات الدولية التي تضم 89 دولة، وستواصل المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاملين على تقديم هذا الحدث العلمي الدولي العام بصورة تليق بالمملكة.

وأشادت اللجنة الدولية بجهود وزارة التعليم و”موهبة”، والاهتمام بالمبادرات وبرامج الأولمبيادات الموجهة للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والمهارية؛ لتعزيز مهاراتهم وتنمية مواهبهم.

ويُعد أولمبياد الكيمياء الدولي إحدى أهم المسابقات العلمية الدولية التي تُقام لطلاب المدارس الثانوية الموهوبين في علم الكيمياء على مستوى العالم، حيث تُرسل الدول المشاركة فريقًا مكونًا من أربعة طلاب لتمثيلها، ويُجرى اختبار معرفتهم ومهاراتهم في علم الكيمياء من خلال اختبارين؛ أحدهما عملي معملي، والآخر نظري كتابي، وتُخصص خمس ساعات للاختبار الواحد.

ويهدف برنامج الأولمبياد إلى تحفيز اهتمام الطلاب بعلم الكيمياء من خلال حل المسائل الكيميائية المستقلة والإبداعية، فضلًا عن تعزيز الاتصالات الدولية في علم الكيمياء، وتكوين الصداقات بين الشباب المهتمين بالعلوم من مختلف الجنسيات، والعمل على بث روح التعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية المتعلقة بعلم الكيمياء.

وشاركت المملكة في أولمبياد الكيمياء الدولي 13 مرة، حصدت خلالها 39 ميدالية، منهم 14 ميدالية فضية، و25 برونزية. وحقق المنتخب السعودي أربع جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023 الذي أقيم في سويسرا العام الماضي.