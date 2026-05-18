تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا بحجم 14 بوصة بشاشة OLED ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسعة تصل إلى 96 جيجابايت ذاكرة عشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad P14s Gen 7 بحجم 14 بوصة حيث يأتي هذا الجهاز مزودا بمعالجات AMD Gorgon Point المتطورة ويمكن تخصيصه بسعة تصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة عشوائية وبطارية تبلغ قدرتها 75 واط بالساعة وشاشة رائعة من نوع OLED توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية VRR داخل هيكل خفيف الوزن نسبيا وأصدرت لينوفو العديد من أجهزة ThinkPad مؤخرا والتي أصبح الكثير منها متاحا عالميا وعادت الشركة الآن لتحديث هذا الطراز الذي أعلنت عنه خلال شهر مارس الماضي بمعالجات AMD Gorgon Point و Intel Panther Lake لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية احتياجات المستخدمين

وفي ذلك الوقت لم تكشف لينوفو عن موعد بدء بيع جهاز ThinkPad P14s Gen 7 أو حتى سعره ورغم أن هذا لا يزال ينطبق على أمريكا الشمالية إلا أن إصدارات AMD معروضة للبيع الآن بجميع أنحاء أوروبا وأستراليا وتبيع لينوفو حاليا طرز Ryzen AI 5 Pro 440 و Ryzen AI 9 HX Pro 470 لتحل محل طرز Gen 6 التي تباع بمبلغ 1049 دولارا ويمكن تزويد الجهاز الجديد ببطاريات بقدرة 60 واط بالساعة أو 75 واط بالساعة ومودم اختياري من نوع Snapdragon X61 5G لشبكات sub 6 GHz وتقدم الشركة الجهاز بكمية غير معتادة من خيارات أي ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 تشمل سعات 16 و 24 و 32 و 40 و 48 و 56 و 64 و 80 و 96 جيجابايت مقسمة على وحدات بأحجام مختلفة

وتبيع لينوفو أيضا محركات أقراص من نوع SSD بتقنيات PCIe 4.0 و PCIe 5.0 بسعات تصل إلى 2 تيرابايت ويأتي الجهاز الجديد بعدد 3 خيارات لشاشات IPS توفر دقة عرض تبلغ 1920×1200 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز وكبديل تتوفر لوحة OLED واحدة توفر دقة عرض تبلغ 2880×1800 بكسل لتعادل 2.8K وسطوعا يبلغ 500 شمعة ومعدل تحديث متغير بين 30 و 120 هرتز مع طبقة مضادة للتوهج ويبدأ سعر الحاسوب من 1990 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة بمعالج Ryzen AI 5 Pro 440 وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ويباع نفس التكوين بمبلغ 2979 دولارا أستراليا داخل أستراليا وبأسعار تتراوح بين 2069 يورو و 2360 يورو داخل منطقة اليورو بينما تظل أسعار المناطق الأخرى غير مؤكدة حتى الآن