تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا ThinkPad P16s Gen 5 بحجم 16 بوصة بسعة 96 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومعالجات AMD في وقت أبكر من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو ببيع أول حاسوب محمول يعتمد على معالجات AMD ويتميز بسعة قابلة للترقية من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPCAMM2 حيث يتوفر جهاز ThinkPad P16s Gen 5 بشاشة رائعة من نوع OLED تدعم تقنية VRR ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويمكن تزويده ببطارية تبلغ قدرتها 90 واط بالساعة وبطاقات رسوميات منفصلة من شركة إنفيديا وبدأت الشركة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع ببيع الطرز المزودة بمعالجات إنتل المتطورة من نوع Panther Lake دوليا والتي ظهرت لأول مرة خلال شهر مارس جنبا إلى جنب مع نظيراتها المعتمدة على معالجات AMD ورغم توقعات الشركة بإصدار طرز إنتل خلال شهر مايو وتأجيل طرز AMD حتى شهر يونيو القادم إلا أنها أطلقت الأخيرة مبكرا بهدوء لتحل محل طراز Gen 4 الذي يباع حاليا بمبلغ 2699 دولارا لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية كافة الاحتياجات

وتقدم الشركة حاليا هذه الإصدارات داخل أستراليا بخصم كبير مقارنة بنظيراتها المدعومة من شركة إنتل حيث تبدأ أسعار طرز AMD من 2979 دولارا أستراليا وهو ما يعادل 2129 دولارا أمريكيا مقارنة بمبلغ 3529 دولارا أستراليا لطرز إنتل بينما تسوق الشركة طرز إنتل المجهزة مسبقا بمبلغ 4249 دولارا أستراليا ويأتي الحاسوب افتراضيا بمعالج Ryzen AI 5 Pro 440 ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت من نوع SSD مع سعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPCAMM2 كسابقة أولى لحاسوب محمول يعمل بمعالج AMD وكبديل يمكن تخصيص الجهاز الذي يبلغ مقاسه 16 بوصة بمعالجات Ryzen AI 7 Pro 450 و Ryzen AI 9 HX Pro 470 مما يفتح خيار إضافة بطاقات رسوميات متطورة من شركة إنفيديا مثل RTX Pro 500 Blackwell و RTX Pro 1000 Blackwell و RTX Pro 2000 Blackwell

وعلاوة على ذلك تبيع لينوفو حاسوبها الجديد بسعات تصل إلى 32 جيجابايت و 64 جيجابايت و 96 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPCAMM2 تعمل بسرعة تبلغ 8533 ميجانقل بالثانية وتتوفر أيضا محركات أقراص صلبة بتقنيات PCIe 4.0 و PCIe 5.0 بالإضافة إلى بطاريات بقدرة 60 واط بالساعة أو 90 واط بالساعة ويأتي الحاسوب بثلاثة خيارات للشاشات تبلغ ذروتها مع لوحة OLED توفر دقة عرض تبلغ 2880×1800 بكسل لتعادل 2.8K وتتميز بسطوع يبلغ 500 شمعة ومعدل تحديث متغير بين 30 و 120 هرتز لضمان عرض الرسوميات بضعف الكفاءة مقارنة بالأجيال السابقة ولم تؤكد الشركة حتى الآن تفاصيل الأسعار الخاصة بالأسواق الأخرى لتترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التوقعات خلال الفترة القادمة