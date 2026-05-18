تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا بحجم 14 بوصة بمعالج Snapdragon X2 وبطارية تدوم لفترة أطول بنسبة 50% مقارنة بالطراز القديم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا قابلا للتحول بحجم 14 بوصة يعتمد على منصة Snapdragon X2 من شركة كوالكوم حيث يأتي جهاز IdeaPad 5 2 in 1 14Q8Y11 بشاشة OLED يبلغ سطوعها 600 شمعة وسعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية ويقدم بطارية تدوم لفترة أطول بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالإصدار السابق وأصدرت لينوفو بالفعل العديد من الأجهزة المعتمدة على معالجات Snapdragon X2 خلال هذا العام حيث وصلت الإصدارات الأرخص من جهاز Yoga Slim 7x عالميا بداية شهر مايو وقبل ذلك بوقت قصير بدأت الشركة ببيع إصداري 13 بوصة و 15 بوصة من جهاز IdeaPad Slim 5x المزود بشريحة Snapdragon X2 Plus X2P 42 100

واستخدمت لينوفو نفس الشريحة داخل جهاز IdeaPad 5 2 in 1 الجديد ليحل طراز 14Q8Y11 محل إصدار 14Q8X9 الذي يباع حاليا بمبلغ 795 دولارا وكان الإصدار القديم يتوفر بسعة تصل إلى 24 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X 8448 وبطارية بقدرة 57 واط بالساعة تكفي لمدة 21.5 ساعة عند تشغيل مقاطع فيديو بأبعاد تبلغ 1920×1080 بكسل وبالمقابل يدوم الطراز الجديد لأكثر من 33 ساعة بفضل بطاريته البالغة 60 واط بالساعة وتزود الشركة جهازها بسعة 16 أو 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X 9523 ومساحة تخزين PCIe 4.0 تبلغ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت مع دعم تقنية Wi Fi 7 ويتوفر خياران لشاشات اللمس بدقة 1200 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز حيث تصل شاشة OLED لسطوع يبلغ 600 شمعة وتغطية بنسبة 100% لمعيار DCI P3 بينما ينخفض خيار شاشة IPS لتغطية بنسبة 45% لمعيار NTSC وسطوع يبلغ 400 شمعة

ويبدأ سعر حاسوب IdeaPad 5 2 in 1 14Q8Y11 من 1110 جنيهات إسترلينية داخل المملكة المتحدة ويتراوح بين 1159 يورو و 1350 يورو داخل منطقة اليورو وفي الوقت نفسه تبلغ تكلفة نفس الحاسوب المحمول 2199 دولارا أستراليا داخل أستراليا ورغم أن جميع الدول تلقت تكوينات أساسية تضم سعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت من نوع SSD وشاشة IPS إلا أن لينوفو قررت تضمين قلم Linear Pen مجانا داخل أستراليا بينما تقوم ببيعه بشكل منفصل داخل الأسواق الأخرى لتقديم تجربة متكاملة تتناسب مع احتياجات المستخدمين بكل منطقة