تكنولوجيا: شركة GameSir تطلق إصدارا خاصا جديدا من وحدة التحكم G7 Pro 8K PC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة GameSir عن إصدار خاص جديد من وحدة التحكم المخصصة لأجهزة PC والتي تحمل اسم G7 Pro 8K PC حيث تم تصميم هذا الإصدار بالتعاون مع بطل الرياضات الإلكترونية وسفير العلامة التجارية Royal2 وتشتهر الشركة بإطلاق إصدارات خاصة بالتعاون مع سفرائها حيث أعلنت هذا العام عن إصداري Teganaria Lite MenaRD Edition و Tarantula 8K PC بالتعاون مع السفير MenaRD بالإضافة لإصدار Champion Edition بالتعاون مع XiaoHai والآن ينضم إصدار Royal2 Edition بالتعاون مع بطل لعبة Halo لأربع مرات ليكون نسخة معدلة شكليا من إصدار Aimlabs Edition الذي يباع بمبلغ 89.99 دولارا

ويأتي إصدار Royal2 Edition بلون أسود مع نقاط بيضاء تحاكي السماء المليئة بالنجوم بالإضافة إلى أزرار ABXY زجاجية سوداء وقاعدة شحن مزينة بتاج وتوقيع باللون الذهبي على المقبض الأيمن وبخلاف هذه الاختلافات الجمالية تحتفظ وحدة التحكم بنفس ميزات الإصدارات الأخرى مثل عصا Mag Res TMR من الجيل الثاني ومعدل استقطاب يبلغ 8000 هرتز للأوضاع السلكية واللاسلكية وأزرار توقف مزدوجة و 4 أزرار ماكرو قابلة لإعادة البرمجة ومستشعر حركة سداسي المحاور ومحركات اهتزاز مزدوجة وبطارية تبلغ سعتها 1200 مللي أمبير وتتطلب معالجة الأوامر بسرعة سعة جيدة من أي ذاكرة عشوائية داخل جهاز PC لضمان استجابة بنسبة 100%

ويتوفر إصدار GameSir G7 Pro 8K PC Royal2 Edition حاليا للطلب المسبق بسعر يبلغ 89.99 دولارا ويأتي الجهاز مزودا بملحقات إضافية تشمل لوحتي D Pads إضافيتين ومحول اتصال لاسلكي بتردد يبلغ 2.4 GHz وكابل من نوع Type C بالإضافة إلى مثبت للكابل لتنظيم مكتبك وتتوافق وحدة التحكم هذه مع أجهزة PC فقط مما يجعلها خيارا مثاليا للاعبين الذين يبحثون عن أداء احترافي وتصميم فريد يجمع بين الأناقة والدقة الفائقة عند اللعب على شاشات بدقة 1920×1080 بكسل أو أعلى لتقديم تجربة متكاملة تتفوق بأربع أضعاف على الأجيال القديمة