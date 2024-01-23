انت الان تتابع مدّته 20 عامًا.. "سار" توقّع عقدًا لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 2:31 مساءً

وقّعت شركةُ الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقيةً لنقل الحاويات بين مدينتَي الدمام والجبيل مع شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة "PSS"، إحدى أهم شركات التخزين والمناولة في مدينة الجبيل، التي تقدم خدمات توفير الحاويات عبر الخطوط الملاحية العالمية. وتتمثّل الاتفاقيةُ في عقد يستمرّ لمدة 20 سنة، وتهدف إلى الاستفادة من خدمات النقل عبر القطارات لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل، الذي من شأنه تمكين الصناعات البتروكيميائية بمختلف أشكالها، كما ينعكس أثرها على حماية البيئة من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر إزاحة الشاحنات عن الطرق الذي من شأنه زيادة مستوى السلامة على الطرق وتخفيف الازدحامات المرورية عليها. وستسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي؛ وذلك من خلال تسهيل عملية نقل الحاويات بين مدينتَي الدمام والجبيل، إضافة إلى توسيع الخدمات المقدمة من "سار" وتكاملها عن طريق الخدمات التي تقدّمها شركة "P.S.S" للشركات البتروكيميائية. وتأتي هذه الاتفاقية بصفتها خطوة مهمة تسهم في تحقيق الريادة في تقديم حلول مبتكرة وآمنة ومستدامة للنقل والخدمات اللوجستية، وتمكين القدرة التنافسية للمملكة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

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