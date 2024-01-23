وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته البلغارية سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 3:30 مساءً

استقبل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقرّ الوزارة في الرياض، اليوم؛ نائبةَ رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل. وجرى خلال الاستقبال استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبالَ وكيلُ الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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