شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فشر سما المصري .. جورجينا تستعرض مفاتن جسدها بفستان شفاف بالكامل.. أظهرها وكأنها خالية تماماً من الملابس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرفت الفنانة الاستعراضية جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو بإطلالتها التي طالما أثارت متابعيها.

في أحدث اطلالاتها على سجادة Joy Awards 2024، تألقت جورجينا رودريغيز بفستان فضي براق بالكامل بقصة جريئة كاشفة للصدر، مع شق أمامي طويل، ونسقت معها القفازات السوداء الطويلة، بالإضافة إلى قلادة مرصعة بالألماس، وسوار ماسي عريض من شوبارد، وهي ماركة المجوهرات التي عادةً ما تعتمدها ياسمين صبري في احدث اطلالات السهرة الخاصة بها.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها جورجينا فستان فضي، حيث ظهرت به على السجادة الحمراء في عام 2022، خلال حضور مهرجان كان، واختارته بقبة تلتف حول الرقبة مع ظهر مكشوف.

يشار الى أن جورجينا هي حبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والذي هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي، كذلك التوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.