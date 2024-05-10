العودة إلى أوروبا.. كريستيانو رونالدو على وشك مغادرة النصر السعودي

فجّرت أحد الصحف العالمية، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص رحيل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عن نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي في يونيو 2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت سكيدا”، فإن نادي باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني بقيادة المدرب تشابي ألونسو، يسعى للتعاقد مع رونالدو، الموسم المقبل للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وكتب الصحفي السعودي متعب بن عبد الله عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا: “نادي باير ليفركوزن الألماني وبتوصيه من المدرب الونسو يرغبون بأن يتعاقدون مع لاعب النصر وافضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو

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الجدير بالذكر أن كرستيانو رونالدو، يعتبر صاحب الرقم القياسي في عدد تسجيل الأهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140.